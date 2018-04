Atac, bus in fiamme su via di Portonaccio. È il settimo dall’inizio dell’anno

È andato in cenere il bus 409 che alle 6 della mattina di venerdì stava transitando su via di Portonaccio.L’autista, che ha allertato i Vigili del Fuoco, è subito intervenuto per spegnere le fiamme con l’estintore di bordo. Nessun passeggero è rimasto coinvolto dall’incidente, le cui cause sono ancora da accertare.L’Atac ha avviato un’indagine interna per portare alla luce le ragioni di quanto accaduto.

Si tratta del settimo episodio dall’inizio dell’anno. Fin’ora sono bruciati un bus all’altezza del ghetto ebraico, uno in zona Centocelle, un autobus a Prati, uno a Ostia, uno ad Acilia e uno in via Prenestina.

