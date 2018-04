DIETRO I FATTI/ Tutti pazzi per i bolidi elettrici, speriamo serva a qualcosa

I bolidi a propulsione elettrica, che grazie alle loro avanzate tecnologie rappresentano la mobilità ecosostenibile del futuro, sono sbarcati nella Città Eterna. Il semaforo verde che da’ il via al Primo Gran Premio di Formula E a Roma è scattato tra grandi aspettative e qualche polemica per i disagi alla viabilità all’ Eur, teatro della 7/a tappa del mondiale ABB FIA Formula E. Il sogno che una rivoluzione della mobilità elettrica possa partire da Roma, che avvolta dalla tradizione di secoli di storia abbraccia l’innovazione della mobilità del futuro, di cui anche la Formula E si fa portavoce, è sicuramente affascinante e ha una sua logica, anche se si è scontrato con la ordinaria vivibiltà e viabilità dell’Eur, in tilt per consentire l’allestimento e la gara del 14 aprile. Dal 12 fino a lunedì 16 è stata vietata la circolazione su un tratto della Cristoforo Colombo e lo svincolo della Pontina verso il centro, con forti deviazioni e penalizzazioni per la mobilità pubblica. Tribune e transenne ‘tendiflex’ di colore blu avvolgono il quartiere del “Colosseo quadrato”, delineando un circuito di 2,8 km, il secondo più lungo del campionato con 19 giri e 21 curve, mescolando il fascino della Città Eterna con le tecnologie ecosostenibili delle monoposto elettriche, che erogano una potenza massima di 200 Kw e raggiungono i 250 km/h. Nel calderone della euforia collettiva in questi giorni, a salutare l’esordio della Formula E ci si è messo anche papa Francesco, che nel piazzale di Casa Santa Marta ha benedetto una delle monoposto elettriche. Trinità dei Monti si è colorata di blu, con centinaia di palloncini con cui Mercedes Eq ha salutato il suo debutto come sponsor in Formula E. Tutto esaurito attorno al circuito, migliaia di biglietti venduti, un successo indiscusso di pubblico e un parterre di politici e vip. Per la Raggi “la Capitale diventerà vetrina di un importante appuntamento sportivo internazionale e soprattutto di una nuova visione del futuro”, con al centro ambiente ed ecomobilità. L’indotto tira, assicurano tutti, speriamo che l’operazione funzioni davvero. Hanno rimesso a posto l’Eur, pulendo, asfaltaldo, razionalizzando. Il prossimo circuito – ma a breve, brevissimo – potrebbe essere quello che coinvolge Piazza Venezia e dintorni, via Venti Settembre, piazza dell’Aracoeli. Un’occasione unica per rimettere in sesto quel fazzoletto di città che raccoglie la più alta densità di turisti e che oggi è veramente indecente.

