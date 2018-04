GOVERNO:ACCELERAZIONI CRISI PER SIRIA? COLLE, VOCI INFONDATE

Al Quirinale non risulta nessuna accelerazione per la soluzione della formazione del Governo in seguito all’aggravarsi della crisi siriana. Questa mattina infatti si erano diffuse in ambienti politici e giornalistici voci di un anticipo delle decisioni del presidente Sergio Mattarella che non risultano al Quirinale

