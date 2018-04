IL PUNTO/ Essere senza governo non è poi così male

Stare senza un nuovo governo non è poi così male. Non è di per se un fatto negativo. Il Belgio è sopravvissuto, e bene, ai 508 giorni, la Germania ai sei mesi e l’Olanda ai 208 giorni di assenza di un nuovo governo. La Spagna in 10 mesi è andata addirittura tre volte alle urne. Dunque di che cosa ci preoccupiamo? Noi siamo a soli 40 giorni dal voto (4 marzo) e neanche a un mese dalle dimissioni (24 marzo) dell’ex-Premier, Paolo Gentiloni al quale il Presidente della Repubblica ha chiesto di restare in carica con il suo esecutivo per l’ordinaria amministrazione. E tutto funziona, ciò di cui il paese ha bisogno.Certo servono scelte, decisioni, obiettivi e strategie, serve una legittimazione alle medesime. Ma se non ci fosse la crisi siriana non ci saremmo nemmeno accorti che c’è un governo a Palazzo Chigi? Meglio prender tempo piuttosto che far un governo qualsiasi. Quello che preoccupa piuttosto è che non sembrano esservi soluzioni e vie d’uscita. Ma alla fine una soluzione si trova sempre. Quel l che si starebbe profilando all’orizzonte è un governo a due: M5S e Lega. Per i dettagli mettiamoci l’animo in pace, nessuno ha veramente fretta. E di quel che serve al paese interessa poco.

