IN PRIMO PIANO/ Atac, sempre più nei guai

La Procura di Roma boccia il“Concordato illegale e infattibile” proposto dall’Azienda . Convocato per il 30 maggio l’ad Paolo Simioni

“La proposta formulata pone problemi di legalità e non dà sufficienti garanzie sulla fattibilità del piano. In particolare, l’attestazione risulta carente o del tutto insufficiente ” , afferma la procura di Roma sul concordato Atac. Un giudizio forte, pesante, i giudici del tribunale fallimentare non hanno potuto far altro che ribadire le stesse forti riserve espresse dai colleghi inquirenti, chiedere robuste correzioni al management aziendale e convocare per il 30 maggio l’ad Paolo Simioni. Lo scrive il quotidiano la Repubblica, sottolineando critiche e dubbi dei magistrati. A partire ad esempio dai “costi di svolgimento della procedura ” . Stimati in oltre 12,7 milioni di euro, quasi 10 dei quali solo per i compensi dei commissari giudiziali. Scrivono i pm: ” Una simile previsione risulta sproporzionata rispetto all’oggetto dell’incarico conferito e lesiva degli interessi dei creditori”. Perché calcolata infatti sulla base del passivo aziendale ( 1,6 miliardi) e non sulla liquidazione delle somme stabilite per i creditori (357 milioni). Ovviamente vengon o espressi seri dubbi anche sulla efficacia delle misure previste nel piano industriale per il rilancio e il recupero della redditività dell’azienda ” . Sotto tale profilo per i magistrati parla l’analisi economica: dal 2010 al 2016 Atac ha perso ogni anno più di 100 milioni di euro con la sola eccezione del 2015. Gli interventi previsti da Simioni & Co sarebbero dunque acqua fresca. Insomma un piano raffazzonato, che fa acqua da tutte le parti e che grida vendetta per il modo con il quale i super pagati consulenti lo hanno costruito; Inesattezze, omissioni, superficialità, sciatteria voluta. Una sonora bocciatura, insomma.. Atac ha ancora un mese e mezzo per rimediare. Pena, il fallimento.

Ti potrebbero interessare anche: