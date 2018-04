IN PRIMO PIANO/ Se arriva la Casellati

Un incarico esplorativo dovrà essere affidato nei prossimi giorni, la probabilità che finisca al presidente del Senato sono almeno al 50%. E lei accetterà. Oscurando l’immagine della vetero-femminista Boldrini

Quasi ci siamo, le possibilità che il presidente della Repubblica Mattarella affidi un incarico esplorativo al presidente del Senato Elisabetta Casellati sono a questo punto notevoli. E sarà un avvenimento storico per la politica nazionale. Una donna premier. Una donna berlusconiana premier. Lasciamo da parte le implicazioni di questa scelta nella delicatissima partita a tre che stanno giocando con il Colle leghisti e grillini, lasciamo da parte le frustrazioni del Cavaliere. Bisogna convenire che è cambiato qualcosa. Profondamente. Che la Casellati sia un personaggio capace di impersonare fino in fondo il ruolo affidato lo giudicheranno i fatti. Non è mai stato un politico di primo piano e ha fatto parlare poco di sé. Ma lo stesso si poteva dire di Gentiloni prima che venisse chiamato a fare il premier (“Chi, io…?”), non è questo il punto. Dopo l’autorevolissima Nilde Iotti, capace di tenere in pugno Montecitorio e tutti a distanza con il suo gelido sorriso, dopo la grigia parentesi della Pivetti, Laura Boldrini aveva dato una svolta “femminista” al ruolo della terza carica dello Stato, imponendo una simbologia e una terminologia marcata in quella direzione. Creando un piccolo terremoto, infastidendo per la furia khomeinista della sua crociata. Ora arriva Elisabetta Casellati da Padova, chiamata prima a ricoprire la seconda carica dello Stato (non era mai accaduto) e ora forse (per un giorno, per un mese, per una legislatura) quella di premier. Una donna a Palazzo Chigi è cosa degna di una democrazia nord europea, n on ci siamo abituati. Ha già battuto la Boldrini, scalando la classifica così rapidamente la surclasserebbe. Imprimendo una svolta anche nella gestione “femminile” del potere. Chiamatemi presidente, ha detto subito e il pensiero è andato subito alla ex presidente della Camera e alle sue tirate vetero-femministe. Magari farà anche bene, la Casellati, ma intanto ha ristabilito un equilibrio nelle regole del gioco. E non possiamo non esserle grati. Il femminismo di sinistra, incarnato dalla Boldrini, ha preso uno schiaffone. La prima donna premier una berlusconiana? Sarebbe una piccola rivincita su quelle 400 parlamentari del Pd che hanno firmato un documento di protesta dopo che, alle prime consultazioni con Mattarella, erano andati solo uomini

