AGENTE SPARA E FERISCE RAPINATORI: 18ENNE IN SALA OPERATORIA

E’ in sala operatoria, nell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta di Napoli, il 18enne che in serata è stato ferito dai colpi di pistola esplosi da un poliziotto non in servizio intervenuto per sventare il tentativo di rapina che il giovane, insieme con un complice minorenne, stava cercando di mettere a segno in un supermarket dello stesso quartiere. Il diciottenne – che non sarebbe in pericolo di vita – ha precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. Il minorenne, invece, è ricoverato nell’ospedale Cardarelli, dove i sanitari gli stanno medicando una ferita d’arma da fuoco alla gamba. Gli inquirenti della Procura di Napoli sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

