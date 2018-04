Latina sotto choc, 13 arresti per frode fiscale e riciclaggio. C’è anche l’ex parlamentare Maietta

Vasta operazione di Polizia e Guardia di Finanza di Latina, tra Roma e la città pontina,nei confronti di un’associazione a delinquere finalizzata a frodi fiscali e riciclaggio. Misure cautelari sono state emesse nei confronti di commercialisti e imprenditori, alcuni dei quali già coinvolti nell’amministrazione del Latina calcio U.S. L’attività illecita ha fruttato circa 60 milioni di euro, ora nel mirino degli investigatori. Latina è sotto choc. Agli arresti con restrizione in carcere sono finiti: Pasquale Maietta (che però si trova ricoverato nella clinica Pio XI di Roma dopo essersi infortunato ad una gamba), Paola Cavicchi, Fabrizio Colletti, Salvatore Di Raimo, Fabio Allegretti, Giovanni Fanciulli e Pietro Palombi. Ai domiciliari sono finiti Roberto Noce, Augusto Erennio Massimo Bizzini, Max Pietro Maria Spiess, Pierluigi Sperduti e Paola Neroni. Con obbligo di firma Ivano Allegretti.

“ono state eseguite indagini di natura tributaria e patrimoniali – ha detto il Procuratore Capo Andrea De Gasperis – gli indagati controllavano coop che garantivano manodopera”. Secondo quanto emerso dall’inchiesta, gli indagati si aggiudicavano commesse e le coop emettevano fatture per operazioni contabili e svuotavano le casse e poi le coop scomparivano e venivano sostituite. È un modus operandi che ha creato un danno di almeno 200 milioni”. Individuate inoltre quattro società in Svizzera su cui vengono versate delle somme di denaro importanti. Sequestrati beni per 40 milioni di euro.”Le società cooperative venivano gestite come dei bancomat – ha esordito il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Michele Bosco. “I filoni di indagine sono cresciuti progressivamente – ha spiegato il capo della Squadra Mobile di Latina, Carmine Mosca – Siamo riusciti a ricostruire il meccanismo grazie anche ad una rogatoria in Svizzera abbiamo trovato riscontro alle ipotesi investigative”.

