“Chiedi, conosci, previeni”, la ASL Roma 1 aderisce all’Open Week ONDA

Anche quest’anno la ASL Roma 1 si unisce ai 180 ospedali del Network Bollini Rosa e partecipa all’Open Week organizzato da ONDA (Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna) con una serie di servizi ed incontri formativi ad accesso libero dedicati alla prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.Nella settimana che va dal 16 al 22 aprile i professionisti della salute della ASL Roma 1 scenderanno in campo per una serie di iniziative.

Si parlerà di tumore alla mammella, di screening mammografico e di trattamenti antiblastici nei desk informativi dell’Ospedale San Filippo Neri oltre a controllare peso, altezza, circonferenza e indice di massa corporea. Visite endocrinologiche, ginecologiche, senologiche, diagnostica strumentale, MOC e informazioni sulla medicina della riproduzione per il Poliambulatorio Sant’Anna. Screening cardiologico con elettrocardiogramma, visita cardiologica e rilevazione pressione arteriosa per il Nuovo Regina Margherita mentre all’Ospedale Santo Spirito visite gastroenterologiche, ecografie ostetriche, prevenzione e diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari nella donna con misurazione pressione arteriosa, misurazione colesterolo e glicemia, elettrocardiogramma e – il 20 aprile – una intera mattina a porte aperte nella Brest Unit nel Chiostro dei Frati, dove sarà possibile effettuare ad accesso diretto mammografia e visita senologica e ci sarà spazio anche per le associazioni, tra cui Actionaid, Susan G. Komen Italia, Donne e Politiche familiari e RISO Associazione di Promozione Sociale che si occupa di Riflesso Terapia Podalica e Studi Olistici. Inoltre, i ragazzi dell’orchestra della Scuola Secondaria di Primo Grado Giuseppe Gioacchino Belli eseguiranno musica da camera per accompagnare durante l’attesa.

Per maggiori informazioni sulla settimana della prevenzione della ASL Roma 1, visita il sito www.aslroma1.it-Per maggiori informazioni su ONDA e i “Bollini rosa”, i riconoscimenti che vengono assegnati agli ospedali italiani che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, visita il sito www.bollinirosa.it.

