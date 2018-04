CITTA’ METROPOLITANA, PIANO STRATEGICO IN COMMISSIONE URBANISTICA

Nella giornata di domani mercoledì 18 aprile 2018 alle ore 9.30 è convocata la 2° commissione consiliare permanete della Città Metropolitana di Roma Urbanistica, Pianificazione Strategica e Affari Generali presieduta dal consigliere Dott Carlo Passacantilli con il seguente ordine del giorno:

alle ore 9.30 esame e approfondimento atti relativi al Piano Strategico metropolitano: linee guida, documento di indirizzo, zone omogenee, piani strategici di altre città metropolitane

alle ore 10.30 esame della proposta di deliberazione P10/18: “Designazione componenti del Cda della Società Capitale Lavoro S.p.A.

alle ore 11 audizione dell’Arch. Massimo Piacenza dirigente competente del servizio 1 dell’Ufficio Centrale Sviluppo Stretegico

Alla commissione è stato invitato il Sindaco Metropolitano di Roma, Virginia Raggi.

“Con l’entrata in vigore della Legge Delrio il Piano Strategico è diventato per le Città metropolitane un obbligo. Si tratta quindi di uno strumento fondamentale, è il presupposto, anche normativo, per il completamento dell’attribuzione di piena titolarità e capacità d’azione delle città metropolitane. L’approvazione dello stesso diverrebbe di fatto un atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni. Per tutti questi motivi auspichiamo che questa prima convocazione sia da stimolo per chiudere un percorso che consenta ad esempio di definire le cosiddette Zone Omogenee per governare l’ente in maniera ottimale sia sul fronte della programmazione che dell’erogazione dei servizi. Ad oggi hanno approvato il Piano Strategico Metropolitano soltanto le Città metropolitane di Milano (12 maggio 2016) Firenze (5 aprile 2017) e di Genova (21 aprile 2017). Credo sia importante che la Capitale d’Italia chiuda al più presto questo processo di definizione del piano”.

