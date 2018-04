Le banche scaricano l’Atac, niente garanzie all’azienda

Nessuna banca si fida dell’Atac. In sei mesi la più grande partecipata dei trasporti pubblici del Paese, quasi 12mila dipendenti e un debito ciclopico di 1,3 miliardi, non è riuscita a trovare un-istituto-uno che accettasse di sottoscrivere una fideiussione da circa 10 milioni di euro, fondamentale per assicurare il servizio di bus e metro nella Capitale. La società del Campidoglio ha un bisogno disperato di una garanzia esterna, pena la cancellazione dal registro delle imprese e quindi il ritiro della concessione. L’azienda è a pezzi, sta per saltare il concordato e poco ormai funziona: un milione e mezzo di corse saltate nell’ultimo anno solare, 250 autobus guasti al giorno da quando si è aggravata la situazione delle buche in città – tra sospensioni spezzate, ammortizzatori fuori uso, piattelli che si sbeccano e pneumatici rotti – 1.500 mezzi che andrebbero sostituiti, delle quasi 2.300 vetture del servizio di superficie che compongono complessivamente la flotta a disposizione dell’Atac.

Il presidente e ad di Atac Paolo Simioni aveva comunicato sei mesi fa alla Motorizzazione civile che Atac – avendo chiesto il concordato preventivo in continuità a causa del debito monstre da 1,3 miliardi di euro – non possedeva più uno dei requisiti indispensabili per svolgere il servizio del trasporto pubblico locale. Trasportare passeggeri non è un lavoro semplice. Per questioni di sicurezza legate all’incolumità delle persone, soprattutto. Per questo in Italia esiste un Registro elettronico nazionale delle imprese, il Ren, per accedere al quale è necessario possedere tutta una serie di caratteristiche. Tra queste, l’idoneità finanziaria che ” viene certificata – si legge sul sito del Mit – dall’istituto di credito o dalla compagnia assicuratrice su richiesta dell’interessato “. Il quale interessato, nel caso di Atac, non ha però mai richiesto tale certificazione. Anzi, l’ad Simioni ha fatto di più: lo scorso settembre ha comunicato sua sponte alla Motorizzazione civile ( che dipende dal ministero delle Infrastrutture) lo stato di sostanziale insolvenza della società, per il cui salvataggio era stato appena fatto ricorso al tribunale fallimentare. La Motorizzazione non ha perciò potuto far altro che applicare quanto previsto dalla normativa sia europea sia nazionale: ha prima concesso una proroga di 6 mesi dell’iscrizione di Atac al Ren, iscrizione per la quale è necessaria l’idoneità finanziaria, scaduta il 30 marzo. Quindi, in assenza di risposte da parte dei vertici di Via Prenestina, ha inviato una nota a palazzo Senatorio per mettere in mora l’amministrazione capitolina nella sua veste di socio unico: se entro 60 giorni non verrà rinnovata la fideiussione da 12 milioni di euro a garanzia dei conti aziendali, scatterà la revoca della concessione del servizio di trasporto pubblico. Due mesi in più – che fatalmente scadranno nello stesso giorno in cui Simioni dovrà illustrare ai giudici fallimentari le correzioni al piano concordatario già severamente censurato dal tribunale – utili a produrre la necessaria garanzia economica, pena la decadenza della concessione alla controllata, che ha un contratto di servizio con il Campidoglio fino al 2021.

L’ennesimo pasticcio che la Raggi, l’assessore al Bilancio Lemmetti e il dg del Campidoglio Giampaoletti devono trovare un escamotage che giustifichi il pagamento della fideiussione da parte del Campidoglio; chiedere al Mit una sospensione dei termini per la revoca della concessione, alla luce del concordato in corso; convincere i giudici fallimentari a permettere ad Atac di pagare i 12 milioni della garanzia.

