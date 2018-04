Rogo giaciglidi un clochard a Termini, un ferito

Caritas, danni esterni a Ostello, zona abbandonata

In fiamme nella notte cartoni usati da senza fissa dimora come giacigli di fortuna davanti alla Caritas di via Marsala, nei pressi della stazione Termini a Roma. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. I volontari della Caritas e i pompieri hanno salvato dalle fiamme due persone. Un senza fissa dimora palestinese di 29 anni, rimasto ustionato a una spalla, è stato trasportato dal 118 in ospedale in codice giallo. Da chiarire le cause del rogo.

“Nelle ultime settimane – spiega la Caritas – la situazione di abbandono della zona aveva interessato anche la parte esterna all’Ostello Caritas e l’Arco di Sisto V. Ingenti danni sono stati causati alla struttura esterna dell’Ostello col crollo pressoché totale del controsoffitto e dei corpi illuminanti. Uno degli operatori della Caritas ha riportato un trauma dovuto alla caduta del materiale mentre dava i primi soccorsi ai senza dimora, mentre lievi ustioni sembra siano state riportate da due degli occupanti delle baracche, subito trasportati al Pronto Soccorso”.

