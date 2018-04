GOVERNO: DI MAIO, CENTRODESTRA NON ESISTE PIÙ, PASSIAMO OLTRE?

«La scelta dell’incarico esplorativo alla Casellati è una grande opportunità per noi, perchè da venerdì il centrodestra non esiste più, è certificato. Se poi Salvini vuole, può continuare a ripeterlo». Lo ha detto Luigi Di Maio all’assemblea dei gruppi del M5s. «Una presidente del Senato che proviene da Forza Italia, che va dal presidente della Repubblica a dire che non ci sono le condizioni per fare un governo del centrodestra credo che sia il sugello a quello che stiamo dicendo da molto tempo -ha aggiunto Di Maio-. Così si metteranno l’anima in pace e forse potremo passare oltre, alle trattative tra le forze politiche».

