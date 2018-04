LUCCA: TRE STUDENTI DI 15 ANNI INDAGATI PER ATTO DI BULLISMO CONTRO PROFESSORE

– Tre studenti minorenni di 15 anni, che del biennio dell’Itc «Carrara» di Lucca sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura dopo il caso di bullismo nei confronti di un professore di italiano, 64 anni, ripreso mentre veniva minacciato e insultato in classe da uno di loro. Il video è stato postato in rete sui social network ed è divento virale. Il preside dell’istituto superiore ha presentato denuncia in questura. I tre indagati sono stati individuati d’ufficio dalla polizia postale e dalla Digos della questura. Nel frattempo il 15enne protagonista della vicenda si è scusato con il professore che ha insultato e minacciato. «Saranno presi provvedimenti, ci sono già 2-3 procedimenti disciplinari in corso», ha fatto sapere il preside Cesare Lazzari. «È un fatto gravissimo, l’insegnante è sconcertato. Ed è grave anche che non sono venuto a saperlo dall’interno della classe, ma da persone esterne. Questo silenzio, se non addirittura complicità della classe, è altrettanto grave rispetto al fatto in sè», ha aggiunto.

