PARCOMETRO SENZA POS, GIUDICE DI LODI ANNULLA LA MULTA

Il giudice di pace di Lodi Leonardo Pedone ha annullato una multa per sosta con omissione di pagamento al parcometro che era stata inflitta da un ausiliario del traffico nella primavera dello scorso anno a un avvocato di Lodi. Il professionista, sostenendo di non avere al momento moneta con sé, aveva posteggiato il suo fuoristrada in uno stallo a pagamento per una commissione ma al ritorno aveva trovato la multa. Nel primo ricorso, il prefetto di Lodi gli ha dato torto, sostenendo che gli obblighi del codice della strada prevalgono sulle disposizioni amministrative della legge finanziaria del 2016, che impone la possibilità di pagamenti elettronici con Pos per tutti i parcometri a partire dall’1 luglio di due anni fa. L’avvocato ha presentato quindi il secondo ricorso, all’autorità giudiziaria, ottenendo oggi l’annullamento della sanzione proprio a causa della mancata possibilità di pagare con Bancomat o carta di credito. Sentenze in tale senso risultano già pronunciate anche da giudici di pace di Firenze e di Fondi (Latina). La città di Lodi prevede di adeguare i propri parcometri solo nei prossimi mesi.

