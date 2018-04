«Sabotati 9 tram su viale Trastevere dopo avvio priorità semaforica»

Sabotati alcuni tram che percorrono viale Trastevere. La denuncia è dell’assessore alla Città in Movimento, Linda Meleo. «Oggi abbiamo lanciato una bella iniziativa per velocizzare il trasporto pubblico con l’avvio della sperimentazione della priorità semaforica. Subito dopo quest’annuncio nove tram che percorrono viale Trastevere sono stati sabotati. I responsabili hanno inserito pezzi di plastica e legno per bloccare l’impianto. Ora i mezzi dovranno essere ripuliti. In concreto significa giorni persi a discapito del servizio e dei cittadini. L’azienda, ovviamente, ha sporto denuncia contro ignoti. Non ci facciamo intimidire da quest’atto e andiamo diritti per la nostra strada, come tutti i giorni, a sostegno della città e del servizio di trasporto pubblico».

La sindaca Raggi aveva annunciato oggi la priorità semaforica sperimentale «per evitare lunghe attese e velocizzare il trasporto pubblico. Siamo partiti da una zona centrale di Roma, lungo il tragitto delle linee tranviarie 3 e 8. Si tratta di semafori intelligenti che, attraverso un software, dialogano con il tram. Il sistema riconosce il mezzo in arrivo e fa scattare il verde, riducendo sensibilmente i tempi di percorrenza a beneficio degli utenti. Dopo questa prima fase l’idea è portare questa novità su tutta la rete tram di Roma».

