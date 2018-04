ASL ROMA6/ Al consultorio di Ciampino visite e consulenze gratuite e senza appuntamento

In occasione della terza Giornata nazionale della salute della donna, la Uoc (Unità operativa complessa) Procreazione cosciente e responsabile della Asl Roma 6 ha organizzato per sabato 21 aprile, dalle 8.30 alle 13.00, l’evento “Porte aperte al consultorio familiare di Ciampino”.

Si potranno effettuare visite ginecologiche gratuite e senza appuntamento, e consulenze psicologiche. Verranno, inoltre, fornite informazioni sui percorsi di adozione, nazionale e internazionale, grazie alla partecipazione degli assistenti sociali e psicologi del Gil (Gruppo integrato di lavoro) Adozioni della Asl Roma 6, che ha sede proprio presso il consultorio di Ciampino (via Calò 5). Chi vorrà partecipare potrà quindi avvalersi dell’assistenza di tutti gli operatori del consultorio di Ciampino e del Gil Adozioni, fra cui ginecologo, ostetrica, psicologi, assistente sociale.

“Questa iniziativa rappresenta un tassello del nostro grande e quotidiano impegno per potenziare i servizi territoriali rivolti alla salute della donna e del bambino. Le donne non sono sole: siamo al lavoro per rilanciare la rete dei consultori, acquistare nuove tecnologie, incrementare la promozione e le attività di screening oncologico, e assumere nuovo personale”, dice Narciso Mostarda, direttore generale della Asl Roma 6.

