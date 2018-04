“Empatia, pregiudizi, sintomi nascosti nell’assistenza delle donne vittime di violenza” al S. Giovanni Addolorata

L’Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata aderisce all’(H)Open Week, promossa dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (ONDA) in occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna (22 aprile), con una serie di iniziative aziendali volte a promuovere l’informazione e la prevenzione delle fondamentali patologie femminili.

A concludere il ciclo di incontri informativi, in programma a partire dal 16 aprile, la Tavola Rotonda “Empatia, pregiudizi, sintomi nascosti nell’assistenza delle donne vittime di violenza”.L’evento, che si svolgerà il 19 aprile dalle 10.00 alle 13.00 presso l’Antico Atrio del Complesso monumentale San Giovanni-Addolorata in Piazza San Giovanni in Laterano 76, intende affrontare e approfondire un tema delicato e di particolare attualità quale quello dell’assistenza alle donne che subiscono violenza.

Alla Tavola Rotonda in “rosa” partecipano professioniste impegnate da anni nella sensibilizzazione e formazione del personale sanitario sul tema della violenza di genere: Ilde Coiro – Direttore Generale Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata; Maria Domenica Comerci – Direttore UOC Poliambulatori e Libera Professione; Elisabetta Perotti – Psicologia clinica Policlinico Casilino; Maria Rosaria Forte – Assistente sociale Ospedale G.B. Grassi ASL Roma3; Maura Cossutta – Dirigente medico Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini; Maria Pia Ruggieri – Direttore UOC Pronto Soccorso e Breve Osservazione Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata.

L’iniziativa, rivolta a tutti coloro che in ambito sanitario operano a vario titolo per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, s’inserisce nel percorso volto a garantire adeguata assistenza, accompagnamento/orientamento, protezione e messa in sicurezza della donna che subisce violenza.

L’Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata, confermando l’attenzione/sensibilità da sempre manifestate nei confronti della salute femminile, formalizza per tutti gli operatori la procedura “Percorso clinico-assistenziale in Emergenza della donna e del minore vittima di violenza” (Deliberazione n. 361/DG del 17 aprile 2018), secondo quanto delineato dalle Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende Ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza (DPCM 24 novembre 2017).

