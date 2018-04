falsi «Yves Saint Laurent» , 165mila capi sequestrati dalla Guardia di Finanza

Sciarpe, cravatte e pochette tutte rigorosamente taroccate. Centinaia di migliaia di capi d’abbigliamento e accessori contraffatti, oltre 165 mila, marchiati «Yves Saint Laurent», sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Como, che giovedì mattina ha fatto irruzione in due società di commercio all’ingrosso e al dettaglio. Un tesoro di circa 25 milioni di euro sottratto all’industria del falso sulla rotta Buenos Aires- Como- Milano.

Ricostruendo i passaggi commerciali, è emerso che una società argentina, con sede a Buenos Aires, aveva dichiarato di essere licenziataria del marchio francese e aveva commissionato la produzione dei capi d’abbigliamento a una società di Milano la quale, come intermediaria, aveva trasmesso l’ordine di acquisto e le etichette a due imprese comasche. Queste, dopo aver comperato i prodotti (sciarpe, cravatte e pochette) in Cina li aveva consegnati ad altre due imprese per il ricamo e l’etichettatura. Dal 2015 al 2017 — hanno ricostruito le Fiamme Gialle comasche — è stato calcolato che circa 800.000 capi d’abbigliamento, alcuni dei quali destinati al mercato americano, sono stati contraffatti. Nel settembre del 2017, era stata segnalata la commercializzazione di prodotti a marchio YSL falsi nel famoso magazzino «Saks 5th Avenue» di New York. Al dettaglio il valore dei prodotti sequestrati nell’ultima operazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro mentre quello di tutti i beni contraffatti nel triennio supera i 150 milioni. I legali rappresentanti delle società comasche e dell’impresa milanese sono stati denunciati per contraffazione, frode nell’esercizio del commercio e ricettazione.

