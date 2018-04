La Tuscia si prepara al voto. Viterbo? Certo, ma tutti guardano a Sutri e a Sgarbi

Di WANDA CHERUBINI

Viterbo – Si avvicina la data del 10 giugno, quando i cittadini della Tuscia saranno chiamati a votare per il rinnovo delle amministrazioni comunali di Viterbo, Valentano, Vignanello e Sutri. Mentre Chiara Frontini (Viterbo 2020) , candata sindaco, ha già iniziato la sua campagna elettorale, puntando ad intervenire su due zone importanti della città, quali le Fortezze e Santa Barbara con il progetto “Ricreo”,ovvero riscoprire parti della città attualmente abbandonate e degradate, al fine di rivalorizzarle cambiandone anche destinazione d’uso e mentre corre da solo anche Filippo Rossi, patron del Festival Caffeina, che grazie all’esperienza positiva e al consenso di voti ottenuti con +Europa, scende in campo candidandosi sindaco, da Roma non è stata sbloccata la situazione del centrodestra, che non si è trovato d’accordo sulla candidatura del giornalista di Mediaset Alessandro Usai, presentata da Umberto Fusco della Lega. Si è tradotta, infatti, in un nulla di fatto la riunione romana. Serve ancora del tempo. Intanto, questa mattina i rappresentanti di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega si sono incontrati. La Lega ha proposto Alessandro Usai, come detto, mentre Fratelli d’Italia Claudio Ubertini e Forza Italia Giovanni Arena. Domani l’incontro si allargherà con i responsabili regionali dei tre partiti.

Il Movimento 5 Stelle, invece, corre con il suo candidato Massimo Erbetti, che ha fatto parlare per la sua proposta di cancellare i gettoni di presenza per i consiglieri comunali.

Sul fronte del centrosinistra non mancano le diatribe. La direzione dell’Unione comunale ha rendicontato circa l’esito delle consultazioni con i consiglieri uscenti e gli assessori e sul dibattito sviluppatosi nelle assemblee dei circoli cittadini, ha approvato a maggioranza di integrare il regolamento comunale, disciplinando un aspetto che non era stato preso in considerazione nel precedente regolamento, stabilendo che la lista del Pd a sostegno del candidato sindaco deve necessariamente coinvolgere tutte le sensibilità presenti nel partito e ha altresì stabilito di procedere alla consultazione degli iscritti del Pd e le relative modalità, così da assumere un indirizzo anche sulla figura del candidato sindaco che alla fine della consultazione verrà offerto al tavolo della coalizione come ipotesi di candidatura, con l’obiettivo di includere quanto più possibile soggetti politici esterni al Pd e civici.

A Sutri ha ha suscitato un certo clamore la candidatura a sindaco del noto critico d’arte Vittorio Sgarbi. In merito a ciò Felice Casini, dopo aver preso atto della volontà di Sgarbi a candidarsi a sindaco del comune di Sutri insieme agli amici, ai gruppi e le associazioni sutrine che sostengono la sua candidatura a sindaco, ha maturato la decisione di mettersi a disposizione del professor Sgarbi con la volontà di organizzare una lista civica che parti dai gruppi del centrodestra per arrivare al coinvolgimento anche di diversi partiti dell’arco costituzionale, che coinvolga tutte le persone.

“Ho preso questa decisione dopo aver incontrato nei giorni scorsi il professor Sgarbi, perché credo che lui possa essere il giusto profilo per far crescere e dare un nuovo slancio alla nostra città: un volano turistico e di valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale, per troppi anni assopito, e capacità di portare risorse economiche per il nostro territorio – afferma Casini – E’ il momento di mettere da parte gli egoismi e le ambizioni personali. Per questo, sabato 21 aprile sarò onorato di attendere e ospitare Vittorio Sgarbi a Sutri, mettendomi sin da subito a disposizione per l’organizzazione della lista che lo porterà ad essere il primo cittadino, con l’unica richiesta di lavorare tutti in una unica direzione trovando i giusti equilibri con tutte quelle forze che vorranno aiutarci alla realizzazione di questo progetto in vista delle prossime elezioni amministrative”.

