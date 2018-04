Nessun trasferimento per il Centro diurno della Asl di Viterbo

di WANDA CHERUBINI–

VITERBO- Nessun trasferimento, almeno per il momento, per il Centro diurno della Asl di Viterbo. A comunicarlo al nostro giornale il presidente dell’Afesopsit, l’associazione familiari dei sofferenti e malati psichici di Viterbo, Vito Ferrante, che questa mattina ha avuto un incontro con la direzione generale della Asl viterbese. I familiari dei ragazzi che giornalmente frequentano il Centro diurno in via Romiti erano molto preoccupati per il paventato trasferimento del Centro al vecchio ospedale, tanto da aver allarmato ieri anche la nostra redazione.

Ma oggi Ferrante rassicura: ” Il trasferimento è stato messo in stand-by finchè la Asl non troverà una soluzione dignitosa sia per i ragazzi che per le loro famiglie e gli stessi operatori”.

A trasferirsi, invece, il prossimo 3 maggio sarà il Csm (Centro di Salute Mentale), che si sposterà dal piano terra al II piano della Cittadella della Salute, insieme al dipatimento di Salute Mentale.

I ragazzi del Centro diurno, invece, di solito una quindicina-venti al giorno, potranno continuare a svolgere le proprie attività all’interno dei locali di via Romiti, almeno fino a quando non si troveranno strutture idonee agli stessi ed ai professionisti che lavorano con impegno ogni giorno con loro.

