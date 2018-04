Scuola da buttare, il problema è al vertice

Un tempo si provvedeva così: espulsi da tutte le scuole. E che si arrangino. La deriva pericolosa che la scuola sta prendendo va stoppata in qualche modo. L’ultimo episodio di Lucca supera ogni più tetra immaginazione. Abbiamo toccato il fondo. Professori nel mirino, umiliati, picchiati da alunni e genitori? Forse è veramente il caso di voltare pagina e di dire basta ad una situazione fuori controllo. Se poi si deve pensare che queste generazioni di studenti governeranno l’Italia di domani vengono i brividi. Usciamo dalla retorica e dai luoghi comuni. E’ vero, è la punta di un iceberg, sostanzialmente la scuola va avanti (si trascina) nella normalità, ci sono solo casi isolati. Ma il trend è quello e non si può far vinta di non aver visto e di non aver letto. La scuola non interessa più, è un parcheggio obbligato per allievi e un bancomat per i docenti. Si può invertire la rotta, dare sostanza, principi, idee a un processo formativo che viste le cronache si deve considerare interrotto? La scuola è da buttare? Il problema da sempre è nella testa, quella testa ottusa e arrogante che usa il Ministero come strumento proprio. Ministri presuntuosi e arroganti hanno preteso di sapere, di capire, di controllare. Hanno trasformato il sistema in un magma indistinto. E’ il momento di riprendere il filo del discorso. Non è un problema di programmi, di materie. E’ un problema di ordine, di disciplina, di etica. In poche parole un problema educativo, formativo. L’obiettivo principale della scuola, pare di ricordare. E dunque se l’autonomia gestionale ai presidi ha contribuito a perdere il controllo, commissariamoli. Serve una buona iniezione di responsabilità, di autorità. Fuori bulli, bulletti, ma fuori per sempre. E fuori anche i genitori violenti. E, ancora, fuori presidi e professori che non sanno o non vogliono più vivere al massimo la loro professione. Non è questione di soldi. Ma di motivazioni.

Ti potrebbero interessare anche: