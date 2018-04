TBC, RITARDI NEGLI SCREENING, ASL RM 3 CHIARISCA

Apprendiamo come questa mattina un’intera classe della scuola Morandi è stata sottoposta a screening per la tubercolosi presso il Bambin Gesù, esattamente 68 giorni dopo il primo caso di TBC di una insegnante. Un lasso di tempo che reputiamo vergognoso anche perché la cosa grave è che si è deciso di utilizzare il metodo dei cerchi concentrici per la programmazione degli screening, assolutamente improprio in un istituto che utilizza la rotazione delle aule per singole attività didattiche. Vorremmo capire se l’ASL, che ieri non si è presentata nella Commissione Trasparenza del Municipio XII convocata dal consigliere Marco Giudici (Fdi), era a conoscenza di questa questione e abbia valutato attentamente le peculiarità di questo plesso scolastico. Mentre a Monteverde scoppia la tubercolosi e anche i laboratori privati sono presi d’assalto, dal Presidente Zingaretti e dalla Sindaca Raggi ancora solo silenzi. Così in una nota Giovanni Picone, capogruppo di Fratelli d’Italia al Municipio XII

Ti potrebbero interessare anche: