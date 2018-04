CREPE SUL MURO DEL PONTICELLO FERROVIARIO DI VIA DEI GROTTONI

“Quest’oggi abbiamo effettuato un sopralluogo presso il ponte ferroviario di Via dei Grottoni, in zona Magliana-Portuense, poiché alcuni cittadini ci hanno più volte segnalato alcune crepe vistose lungo il muro del sottopasso. Sposiamo la loro legittima preoccupazione, anche perché da alcuni mesi la società Rfi sta installando i pannelli fonoassorbenti che potrebbero impattare sulla struttura del ponticello ferroviario. Vogliamo pertanto tutelare la salute dei cittadini e la sicurezza degli automobilisti e pedoni, ma anche dei treni che ogni 15 minuti passano per quei binari per collegare il centro di Roma con l’aeroporto di Fiumicino, perciò per fugare ogni dubbio, sia nostro sia dei cittadini e comitati, invieremo una nota agli uffici preposti di Roma Capitale, al comando di polizia municipale e ovviamente alla Rfi per richiedere che venga fatto uno studio su queste crepe e se esse possano rappresentare un pericolo per tutti, infine chiederemo anche alle commissioni capitoline e del Municipio XI competenti di mettere sotto la lente di ingrandimento questa situazione, stimolando Rfi a controllare anche il ponticello di Via Baffi e di Via Dasti”. Così in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Roma Capitale di Fratelli d’Italia e Daniele Catalano consigliere del Municipio XI di Fratelli d’Italia

