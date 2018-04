Insulti a prof Velletri, c’è un indagato

C’è un indagato nell’inchiesta sul video che ritrae uno studente di un istituto tecnico di Velletri minacciare pesantemente una professoressa dicendole: “Te faccio scioglie in mezzo all’acido”. In base a quanto si apprende la persona iscritta nel registro degli indagati avrebbe una “responsabilità collaterale” rispetto alla vicenda e probabilmente sarebbe chi ha materialmente postato il video. La posizione degli studenti, tutti minorenni, invece è stata trasmessa alla Procura dei miniori. La Procura di Velletri sulla vicenda ha aperto un fascicolo per per minacce e oltraggio al pubblico ufficiale. Secondo quanto si è appreso la persona indagata non sarebbe l’autore dell’aggressione verbale alla docente: non è escluso che l’indagato possa essere la persona che materialmente ha ‘postato’ in rete il video, che risale al 2016, e che in pochi giorni è diventato virale.

Ti potrebbero interessare anche: