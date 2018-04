E Berlusconi restò solo

Silvio Berlusconi ha fatto male i conti? Matteo Salvini tradisce? Pochi giorni e forse il gigantesco punto interrogativo che incombe sulla politica italiana verrà risolto. Nel momento in cui il Centrodestra si sta rompendo definitivamente, con la Lega pronta a far nascere un esecutivo con il M5S senza Forza Italia – almeno così possono essere interpretate le ultime dichiarazioni del leader leghista – in molti scommettono che più di qualche parlamentare azzurro possa lasciare l’ex Cavaliere in declino per passare con il giovane e vincente Salvini. Il cav ha riempito di fedelissimi le sue liste, ma qualcuno potrebbe tradire. La caduta di stile sui 5 Stelle che andrebbero bene per pulire i “cessi” a Mediaset può essere una ipocrita scusa, naturalmente, ma imbarazzo e frustrazione sono notevoli. Sarà il governatore ligure Tori ad aprire lo strappo? In Parlamento girano già le liste degli uomini in fuga. Non è bello da dire ma è così. Quale sviluppi potrebbe avere questa fuga in massa non è dato di capire, l’effetto boomerang è sempre dietro l’angolo. Se saltasse il tappo, se Mattarella dovesse trarre conclusioni negative, se giocasse una carta elettorale i traditori non potrebbero contare su alcuna solidarietà. E’ il timore che paralizza tutti, del resto, siamo veramente convinti che una nuova tornata alle urne premierebbe grillini e leghisti? O come ipotizza qualcuno gli italiani potrebbero sentirsi traditi per l’ennesima volta? E se guardassero agli sconfitti di oggi rivalutandoli?

Ti potrebbero interessare anche: