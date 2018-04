A ‘NON È L’ARENA’ L’EX MINISTRO LANDOLFI DOPO AGGRESSIONE A GIORNALISTA

Domani Massimo Giletti parlerà di vitalizi, politica e stallo istituzionale. Roma, 21 apr. (AdnKronos) – Dopo la pubblicazione del video che ha documentato l’aggressione avvenuta nei giorni scorsi ai danni dell’inviato di ‘Non è l’arenà, Danilo Lupo, l’ex ministro Mario Landolfi, protagonista dello scontro, sarà ospite della puntata in onda domani domenica 22 aprile alle ore 20.30 su La7. Il tema dei vitalizi ai politici, argomento sul quale Lupo stava intervistando l’ex ministro, sarà al centro della puntata con particolare riferimento alle posizioni di chi, oltre al trattamento erogato dal Parlamento, gode anche di una pensione maturata grazie ai contributi figurativi pagati dall’Inps durante gli anni di carica, come recentemente evidenziato dal presidente dell’ente previdenziale, Tito Boeri. Nel corso del programma sarà dedicato ampio spazio anche allo stallo istituzionale e alle polemiche che hanno seguito gli ultimi giri di consultazioni. Massimo Giletti prosegue, intanto, la sua battaglia contro la «mafia dei pascoli» attraverso le testimonianze delle sorelle Napoli, questa volta presenti in studio, con una rappresentanza dei concittadini di Mezzojuso (Pa). Tra gli altri ospiti anche Simona Bonafè (Pd), Nunzia De Girolamo (Fi), Gianfranco Rotondi (Rivoluzione Cristiana), lo storico Aldo Giannuli, l’ex senatore Carlo Giovanardi, i giornalisti Luisella Costamagna e Augusto Minzolini accanto a Raffaello Lupi docente di Diritto Tributario all’Università di Roma Tor Vergata.

Ti potrebbero interessare anche: