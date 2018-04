Coppia di anziani trovata morta in un canale d’irrigazione, ipotesi omicidio-suicidio

I corpi di un uomo e una donna, entrambi anziani, sono stati trovati ieri sera in un canale di irrigazione ad Aquileia (Udine). Lo riporta il quotidiano locale Messaggero Veneto, precisando che l’anziana coppia risiedeva nella zona, a San Zili.

L’uomo, Marcello Rigonat, aveva 84 anni e la donna, Anna Maria Tomat, disabile, 78. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze, i carabinieri di Palmanova e quelli sommozzatori che hanno compiuto il recupero.

Da tempo la donna aveva problemi di salute e viveva su una sedia a rotelle. A trovare i due anziani è stato il figlio che ha notato prima l’auto dei suoi genitori lungo la strada di campagna e poi, avvicinatosi, ha scoperto i corpi.

Sarà l’autopsia a far luce sulle cause della morte. La sedia a rotelle della donna sarebbe stata trovata poco distante da dove era stata parcheggiata l’auto. Questo elemento non avvalorerebbe l’ipotesi di un possibile scivolamento dei due, in cui uno potrebbe aver trascinato l’altro nella caduta ma, al contrario, accrediterebbe quella dell’uomo che, spinta in acqua la moglie, vi si sarebbe lanciato poi a sua volta. La morte potrebbe risalire al pomeriggio, quando la coppia è uscita di casa. La famiglia, nota in paese, è impegnata nel settore agricolo.

