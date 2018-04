Se ci si mette anche l’Anac per Roma è dura, bandi bloccati per pulizia delle caditoie e sistemazione della segnaletica stradale

Bandi bloccati dall’Anac: da martedì sono state sospese quattro procedure per la pulizia delle caditoie e la sistemazione della segnaletica sull’intera rete stradale capitolina. E adesso come facciamo? Arriva anche l’ultimo pasticcio burocratico-amministrativo del Comune, la Raggi si era lamentata della lentezza della burocrazia ma c’è dell’altro. Parliamo di appalti antichi, finanziati con i fondi per il Giubileo straordinario della Misericordia e si sarebbero dovuti chiudere proprio in questi giorni. Ora, invece, andranno riscritti.Ci vorranno giorni, forse settimane, nella peggiore delle ipotesi mesi. Ma Assistal, l’associazione che raccoglie le aziende che si occupano di impiantistica industriale legata a Confindustria è scesa in campo, ha scritto all’Anac, sottolineando le incongruenze dei capitolati di gara e ha prodotto il classico sassolino che ferma gli ingranaggi. L’Anticorruzione,ha girato la segnalazione al Comune, quei bandi potrebbero dare il via a una serie di contenziosi. Ecco, quindi, lo stop. Si dovrà rimettere mano alle procedure che tagliavano fuori proprio quelle piccole e medie imprese su cui il Movimento 5 Stelle a livello nazionale ha più volte dichiarato di voler puntare per risollevare l’economia del Paese. Va trovata una soluzione, tecnica e politica insieme. E i grillini non sembrano maestri in questo.

