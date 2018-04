STEFÀNO, CORSIA PREFERENZIALE VIALE TERME CARACALLA

«Ci siamo, inizio prossima settimana andiamo a realizzare, grazie al lavoro coordinato con il Dipartimento Lavori Pubblici, la corsia preferenziale a viale delle Terme di Caracalla, fondamentale per aumentare la velocità commerciale e la puntualità di linee importanti come il 714, il 671 e il 792 e per rendere più efficiente il servizio taxi». Lo scrive su Fb Enrico Stefàno, consigliere capitolino del M5s e presidente della commissione Mobilità in assemblea capitolina, Enrico Stefàno. «Una corsia preferenziale molto più corta esisteva già lì fino al 2014, quando fu sospesa – sottolinea Stefàno – Non solo la ripristiniamo ma la allunghiamo fino all’inizio di Porta Ardeatina. Cominciano ad essere molte le corsie riservate realizzate dal nostro insediamento, andiamo avanti con determinazione e impegno per restituire i giusti spazi al trasporto pubblico e alla mobilità dolce». «Prima dell’estate inoltre partiranno i lavori per la protezione delle corsie di via Emanuele Filiberto, via Principe Eugenio/Napoleone III, via Orazio Pulvillo/Quinto Publicio, viale Libia/v.le Eritrea», conclude.

