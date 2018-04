SUTRI, SGARBI INAUGURA COMITATO: AL VIA CAMPAGNA ELETTORALE

«Ho scelto Sutri per renderla centrale. Chi dei cinque stelle contesta, dovrebbe guardare come l’amministrazione Raggi ha ridotto Roma». Così, riferisce una nota, Vittorio Sgarbi inaugurando la sua campagna elettorale a sindaco di Sutri. Ad accogliere Vittorio Sgarbi anche il senatore dell’Udc Antonio Saccone e il candidato a sindaco Felice Casini che nei giorni scorsi ha fatto un passo indietro in nome della città e del suo rilancio.

