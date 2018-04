BENEVENTO TORNA IN B, ‘CI RIFAREMO PREST0’

vittoria del Crotone a Udine spedisce il Benevento ufficialmente in serie B. Un esito triste, anche se atteso già da qualche settimana, che arriva all’indomani della storica vittoria ottenuta ieri sera contro il Milan a San Siro. È durata poco l’avventura del club giallorosso in serie A ma un tempo sufficiente, al di là dei risultati maturati sul campo, a farsi apprezzare da tutta l’Italia calcistica. Pesa e non poco l’inizio disastroso del campionato, con soli quattro punti conquistati nel girone di andata. Mancano quattro giornate alla fine del campionato e la squadra di De Zerbi cercherà di ottenere il massimo per onorare al meglio la società del presidente Oreste Vigorito e il pubblico giallorosso. «Siamo tutti orgogliosamente dispiaciuti – commenta all’Ansa Clemente Mastella, sindaco di Benevento – Abbiamo vissuto momenti esaltanti per poche settimane per la città, per i tifosi, per i sanniti che sono fuori. Speriamo di rifarci presto. Un grazie ai tifosi giallorossi che sia in casa che furori le mura del ‘Vigoritò hanno meritato e meriterebbero ancora la serie A». Il commento del sindaco rispecchia quello della tifoseria sannita che non ha mai contestato la squadra, anche quando l’avrebbe meritato, sia in casa, riempiendo in ogni incontro lo stadio ‘Vigoritò con i colori giallorossi, che fuori. Oggi c’è rassegnazione ma anche rammarico visto quanto ha saputo fare la squadra di De Zerbi nella seconda fase di campionato, rispetto alla prima. I pensieri del club, anche a detta del presidente Vigorito, ora sono però rivolti al prossimo campionato cadetto dove il Benevento si candida a recitare un ruolo da protagonista per tentare l’impresa di fare ritorno in serie A con un colpo da «Strega».

Ti potrebbero interessare anche: