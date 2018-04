BOOM PICNIC PER PONTI PRIMAVERA, 60% DEGLI ITALIANI LO FARÀ

Oltre la metà degli italiani, il 16% in più rispetto allo scorso anno, ha in programma di fare un picnic all’aria aperta durante i ponti di primavera del 2018. È quanto emerge dall’ultima indagine Ipsos sulle abitudini dei connazionali, nel precisare che si tratta di una scelta motivata più dalla voglia di divertirsi in compagnia in modo libero e rilassante, che dal fattore economico importante solo per l’11% del campione. I risultati dell’indagine sono stati resi a Villa Pamphili, in occasione dell’evento «Picnic mania», dove quattro vip hanno gareggiato preparando il loro cestino ideale, dall’attrice Sandra Milo, al personaggio televisivo Raffaello Tonon, a Francisco Porcella, campione mondiale di surf e attuale concorrente di Ballando con le stelle, al gastrosofo Alex Revelli Sorini. Sotto i riflettori l’evoluzione nel tempo del picnic che sta vivendo una stagione di grandi innovazioni e nuove tendenze. Si spazia dal ‘pic-chic’, dove prelibatezze gourmet vengono custodite in cestini glamour, alla nuova frontiera del social eating, che consente attraverso un’app di farsi recapitare il proprio cestino direttamente al parco dove si è scelto di passare qualche ora di relax. Quanto a cosa metteranno gli italiani nel cestino, secondo l’indagine, a trionfare sulle intramontabili tovaglie a scacchi sarà il grande classico di pane e salame, scelto dal 71% degli intervistati, al secondo posto la torta salata (65%) e al terzo l’insalata di pasta (60%).

