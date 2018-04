CINEMA: SANTAMARIA, DAL CIRCO DI MAINETTI A SALVATORES

Il bel percorso del suo corto in noir The millionairs, che dopo aver debuttato a Venezia, ha appena vinto il Nastro speciale come miglior esordio ai Corti d’argento (i premi del Sngci ai film brevi) fa pensare a un debutto sempre più vicino di Claudio Santamaria anche alla regia di un lungometraggio. C’è già una storia? «A metà – dice all’ANSA sorridendo – ma non posso ancora dire niente». Vi ritroveremo comunque il suo amore per il genere: «Thriller, horror, noir, mi appassionano perché permettono di parlare di qualunque tematica. Abbiamo avuto grandi registi, da Fulci al Petri di La decima vittima, che anche attraverso il genere hanno raccontato molto l’Italia. Per un pò di anni, ne avevamo perso l’abitudine, sembra però che stia tornando la voglia di affrontare i temi in un modo che permetta ai film di essere fruiti anche a livello internazionale». A produrre The Millionairs è stato Gabriele Mainetti, con cui Santamaria sta per tornare sul set («iniziamo le riprese fra una settimana»): dopo la Roma contemporanea per il supereroe/antieroe di Lo chiamavano Jeeg Robot, in Freaks out, stando alla sinossi, l’ambientazione sarà la Capitale in piena guerra del 1943, con quattro protagonisti, ‘attrazionì da circo. Nel cast anche Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini e Giorgio Tirabassi. «Sul mio personaggio non posso ancora rivelare nulla», dice l’attore di Diaz, contento di questa nuova avventura con Mainetti: «ci siamo conosciuti più di 20 anni fa a scuola di recitazione, da Beatrice Bracco. Siamo amici da molti anni, abbiamo lavorato a teatro insieme come attori, anche se Gabriele aveva già il sogno di fare il regista. Si è avvicinato alla recitazione proprio per imparare a dirigere gli attori». Dovrebbero partire invece in estate le riprese con una altro Gabriele, Salvatores, regista del road movie Se ti abbraccio non aver paura, dove Santamaria è protagonista con Diego Abatantuono. Al centro della storia «c’è un rapporto padre – figlio ma non è tre me e Diego – precisa -. È la prima volta che recito con lui, ci siamo conosciuti negli anni e ci stimiamo a vicenda». Del film «sono molto felice. Salvatores mi ha proposto questa sceneggiatura scritta da Contarello che mi ha emozionato, non potevo dire di no. Gabriele torna, dopo Il ragazzo invisibile a girare un film basato sui rapporti, sui sentimenti, sulle relazioni umane. Sarà secondo me un grandissimo set, una grandissima esperienza». È già pronto invece ‘Rimetti a noi i nostri debitì di Antonio Morabito (che aveva diretto Santamaria in Il venditore di medicine), il primo film italiano prodotto da Netflix, dove sarà disponibile dal 4 maggio. Nella storia l’attore è Guido, un apprendista recuperatore di crediti ‘istruitò dal cinico Franco (Marco Giallini), affermato e spregiudicato nel suo mestiere. «Il mio personaggio – aveva detto Santamaria sul set romano – lotta per la sua sopravvivenza in una società che ci costringe a fare cose che non ci piacciono, superando anche il confine tra legale e illegale». Guido «fa come quando non hai i soldi per pagare al ristorante e vai a lavare i piatti, solo che qui le mani ti rimangono sporche. È costretto a fare delle cose che lo mettono di fronte a se stesso e ai lati oscuri del proprio carattere».





Ti potrebbero interessare anche: