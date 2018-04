FRITTO MISTO AL VIA, DALLE OLIVE ALL’ASCOLANA AGLI ARANCINI

Ha preso il via oggi ad Ascoli Piceno la 14/a edizione di Fritto Misto, kermesse enogastronomica dedicata ai fritti italiani e esteri che si concluderà il primo Maggio. Per le Marche il ruolo di protagonista assoluto spetta all’Oliva Ascolana del Piceno Dop, accompagnata da cremini, rombi di crema fritti per rispettare la caratteristica alternanza dolce – salato del fritto ascolano. Non mancano le costolette di agnello impanate. Dalle Marche arrivano anche gli spiedini di calamari, gli spiedini di gamberi e la frittura di alici di San Benedetto del Tronto. A grande richiesta torna nel Palafritto il vero cuoppo napoletano (il cartoccio di cartapaglia) ripieno di frittatina di maccheroni, palle di riso, zeppole e crocché di patate, un’ampia rappresentanza della frittura verace napoletana. A friggere il cuoppo sarà l’eccentrico Luigi De Rosa. Altra frittura gettonata sarà quella siciliana con arancini, nella versione classica al ragù e in quella gourmet a base di pistacchi di Bronte, cannoli con ricotta di pecora dei Monti Iblei e panelle preparati da Fattore Siculo, un gruppo di ragazzi che fanno del prodotto tipico il loro cavallo di battaglia, guidati dalla chef Lucia Mazzullo, docente alla Città del Gusto del Gambero Rosso di Catania. Altra colonna portante della frittura meridionale saranno i panzerotti pugliesi, nella versione classica e con le cime di rapa. Dal Palafritto al Ristorante di Fritto Misto il passo è breve: l’area contiene cento posti a sedere ed è dedicata al tema Coltiviamo le Marche con chef che utilizzeranno prodotti di filiera e tracciati. La guest star di Fritto Misto sarà quest’anno Pasquale Torrente, grande esperto di fritture che terrà un cooking show il 28 aprile sulle fritture realizzate con l’olio di semi Frienn. Ma la novità assoluta della 14/a edizione sarà la nuova sezione dedicata allo Street Food: una porzione della monumentale Piazza Arringo ospita tre food truck vintage dove vengono preparati panini d’autore: dal panino col porcetto sardo tradizionale a quelli con pulled pork, con tonno e peperoni in agrodolce, con trippa di manzo e cozze, con pollo ‘ncip ‘nciap rivisitato. Un truck food sarà dedicato all’Aperitivo Piceno, realizzato con liquori Meletti e bibite Paoletti. L’Enoteca delle Marche come sempre presenterà una vasta selezione di vini: dalla Passerina al Pecorino, dal Rosso Piceno al Verdicchio fino al Rosso Conero, in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini Piceni e l’Istituto Marchigiano di Tutela Vini. Quest’anno appuntamento ‘storicò con il Rosso Piceno: il Consorzio Vini Piceni celebra il 50/o della istituzione del disciplinare del primo vino Piceno.

