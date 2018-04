GOVERNO: BONINO,APPESI A MOLISE MA ALZARE SGUARDO SU TEMI UE

«In Italia siamo appesi al Molise, con tutto il rispetto del Molise forse se alziamo lo sguardo vediamo che lo scenario è diverso». Lo ha detto Emma Bonino, intervenendo in collegamento all’Assemblea Nazionale di Forza Europa in corso a Milano. Secondo la leader dei Radicali, la discussione politica italiana si sta mostrando miope rispetto ai problemi europei, come l’immigrazione. Ne è esempio, secondo la Bonino, l’azione dei militanti di estrema destra francesi che ieri a Bardonecchia hanno portato recinzioni e reti sul confine italo-francese per fermare i migranti. «In questa ottica – ha proseguito Bonino – mi ha fatto impressione che nei primi tre punti che Martina ha messo sul tappeto manchi la questione europea. Non so se sia una dimenticanza, glielo ho fatto notare e lui ha risposto che a quei punti ne seguiranno altri». Per l’ex ministro degli esteri «i tre temi (povertà, famiglia e lavoro ndr) come titoli vanno bene» ma, ha aggiunto, ?noi abbiamo preso una posizione diversa, questi temi si affrontano e risolvono non solo in ambito nazionale ma europeo«.

