Il Napoli batte la Juve 1-0. Sarri va a -1 da Allegri

Si riapre il campionato, il Napoli vince per la prima volta all’Allianz Stadium, dopo 7 ko su 7 nei precedenti, e lo fa nella serata più importante, riportandosi a -1 dai bianconeri. Sarà un rush finale appassionante come non si vedeva da anni, con un possibile arrivo al fotofinish, mentre appena quattro giorni fa, nel mezzo del turno infrasettimanale, la Juventus era salita a un virtuale +9 che. Lo scontro al vertice lo decide al 90′ un difensore, Koulibaly, che spedisce un pallone d’oro, con un colpo di testa, alle spalle di Buffon, proprio sotto la curva che pochi minuti prima l’aveva bersagliato di «buu buu» a sfondo razzista. Restano ancora 3′ da giocare, ma la Juventus è sotto choc, rivede anche i fantasmi di Madrid, là un altro copione ma lo stesso finale amaro. E adesso dovrà difendere un misero punticino. Il Napoli vince con pieno merito, senza mai perdere la pazienza, anche se la corazzata Juventus ha sempre linee difensive impenetrabili. Ma gli azzurri di Sarri a loro volta concedono pochissimo in attacco ai bianconeri – il palo di Pjanic con deviazione di Albiol in barriera, nel primo tempo è l’occasione migliore. E questo lo dice lunga sulla maturità del Napoli, con Allan e Mario Rui tra i migliori. La Juventus paga una partita troppo attendista e l’intenzione, magari solo a livello inconscio, di potersi accontentare di un pareggio. Allegri prova a mischiare le carte, ma non trova mai la soluzione giusta, né Dybala all’inizio né Cuadrado poi e neppure Manduzkic nel finale. E paga la partita-no di un irriconoscibile Douglas Costa. Lo scontro scudetto seguito dalle tv di tutto il mondo comincia con un fuori programma, il dito medio rivolto ai tifosi bianconeri dal pullman del Napoli, all’arrivo all’Allianz Stadium. Ironia della sorte, sono proprio alcuni tifosi juventini della Campania a cominciare a fare girare sui social il video con il gesto incriminato. La curva sud bianconera ironizza: «Voi sognavate trionfi rimasti illusioni. Noi diventavamo campioni», il ‘benvenutò ai sostenitori degli azzurri, riammessi (tranne che i residenti in Campania) nel settore ospiti dopo 4 anni di inibizione. Allegri dipana la matassa della formazione e dell’assetto tattico varando in pratica un 4-1-1-1 con Dybala davanti alla media e dietro a Higuain. La ‘Joya viene così preferita a Mandzukic, come Asamoah e Howedes vincono la concorrenza di Alex Sandro e Barzagli. Nessuna sopresa da Sarri, con Mertens in campo e Milik in panchina. È subito brivido, con palla svirgolata in area da Insigne dopo un rimpallo favorevole. Il gioco del Napoli è sicuramente più bello, e d’altronde Allegri non se ne è mai crucciato, la Juve vorrebbe imporre la sua maggio fisicità. Ma c’è un contrattempo per i bianconeri: Chiellini accusa un problema muscolare già dopo poco più di un minuto., resiste un pò ma all’11 deve uscire: gli subentra Lichtsteiner e Howedes passa centrale. Palo bianconero, sulla punizione di Pjanic, deviata sul legno da Albiol in barriera. Il Napoli oltre che essere più bello è efficare accetta di subire. E si fa ammonire tre giocatori, Asamoah, Benatia e Pjanic, nei primi 27′. Mertens imbuca per Hamisk, il diagonale va esterno (24′). C’è una mini rissa tra Insigne e Khedira per una rimessa restituita in modo non gradito dall’attaccante napoletano. La Juve si becca fischi dai suoi tifosi per alcuni retropassaggi, il Napoli sale di tono ma non riesca a sfondare. Nel secondo tempo Allegri rimescola la squadra, Sarri gli risponde, il Napoli è sempre lì a menare la danza, la Juve aspetta di piazzare la botta con cinismo, Buffon para anche quando Callejon è in fuorigioco, salva all’89’ ma sul calcio d’angolo si deve arrendere: Callejon pesca in area Koulibaly, è l’1-0 che pareggia lo stesso risultato della Juve, all’inizio di dicembre, al San Paolo.

