L’INTERVENTO/ Sorpresa, la politica ha scoperto che esiste il Molise

Per chi va a studiare fuori regione è un classico: alla domanda di dove sei? La risposta “sono di Campobasso” o di “Isernia” o “sono di Termoli” apre a scenari geografici imprevedibili. “Ho capito sei della Basilicata” oppure “quindi vieni dall’Abruzzo?” o ancora “Quindi sei pugliese”. Sempre se non si finisce con il piazzare una di queste cittadine in Campania o, meglio ancora, in Calabria. Ovunque, tranne in Molise. Già, perché il Molise, questa terra sconosciuta, non viene presa in considerazione neppure come la ventesima regione d’Italia.Da sempre fino alla scorsa settimana quando, per ragioni di opportunità politica, questo lembo di terra è stato attraversato dai big della politica nazionale e dai giornalisti. Di Maio, Di Battista, Berlusconi, Salvini, Giorgia Meloni, Raffaele fitto… ed ancora: Martina, Speranza e qualcuno ci scusi se abbiamo dimenticato qualcuno. Si sono accorti tutti, giornalisti compresi, che è una regione ricca di natura, di prodotti enogastronomici pregiati, di paesaggi che non hanno nulla da invidiare a tutti i territori d’Europa conosciuti.

Di Maio ha scoperto il caciocavallo, Salvini il buon vino, Berlusconi dall’alto del suo elicottero ne ha goduto il panorama ripromettendosi: “Dirò alle mie televisioni di fare degli speciali sul Molise ed ho telefonato a mia figlia Marina raccontandole delle bellezze di questa terra”. E fa piacere. Diavolo se fa piacere. Fossero anche solo parole spese per opportunità. Ma fa rabbia, anche tanta rabbia. Perché se ognuno di loro, nel loro piccolo, avesse guardato a questo lembo di terra anche nel passato, forse qualche passo in avanti questa regione, la seconda più piccola d’Italia, l’avrebbe fatto. In termini di crescita, in termini di infrastrutture, in termini di occupazione. Dovrebbe essere un paradiso, ma non lo è. E come scrive Maddalena: “Nella regione serve una svolta culturale e il coraggio di stravolgere antichi paradigmi mentali valorizzando realtà culturali, imprenditoriali e sociali”.Serve, in altre parole, una classe politica e dirigente all’altezza, imprenditori all’altezza, ma serve, soprattutto, la sfida che dovrebbe darsi, nei confronti di questa terra, uno Stato degno di tale nome. Chiunque sia al governo.

G.R.

