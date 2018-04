M5S ACCELERA, CON LEGA A LAVORO SU CONTRATTO

Il tavolo sul contratto di governo come grimaldello per sbloccare l’impasse e spingere la Lega lontano da FI. Luigi Di Maio, alla vigilia di una domenica che considera decisiva per il dialogo con Matteo Salvini, tenta un’accelerazione con vista Palazzo Chigi. Lo fa parlando ancora una volta al suo principale interlocutore, nei confronti del quale usa toni distensivi come finora non aveva mai fatto. I contatti con Salvini sono frequenti e continui, anche in una giornata nella quale il leader della Lega si consegna al silenzio e alla riflessione. «Nel pieno rispetto delle scelte del presidente Sergio Mattarella», si osserva dai vertici leghisti. Il tempo, tuttavia, stringe. Lunedì il Colle potrebbe conferire il mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico. E, salvo cambi di strategia nelle prossime ore, non sarà un mandato delimitato ad una precisa alleanza, come è accaduto per il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. Segno che, anche dalle parti del Quirinale, danno il dialogo tra M5S e Lega tutt’altro che chiuso. Non è un caso che, in queste ore, nel Movimento si ripeta come da parte di Di Maio ci sia la massima fiducia sulla «regia» di Fico. Tradotto: il leader del M5S non teme che il presidente della Camera «tradisca» il patto interno al Movimento che assegna a lui la premiership. L’incarico «largo» permetterà al M5S e alla Lega – ma anche al Pd che resta un potenziale interlocutore per Di Maio – di prendere altro tempo. Possibile che, ammesso che si faccia, un governo giallo-verde possa vedere la luce non prima degli inizi di maggio. Al Movimento, in realtà, basterebbe scavallare il voto in Molise di domani, dove i Cinque Stelle possono ambire ad una vittoria. È anche al Friuli Venezia Giulia, invece, che guarda Salvini prima di decidere se consumare la rottura con Berlusconi. Una rottura che, per il leader della Lega, ha comunque diversi effetti collaterali, a cominciare dalle alleanze alle prossime amministrative. I rapporti con Berlusconi, in queste ore, restano comunque freddi e lo testimonia il silenzio assoluto con cui il leader della Lega sceglie di «accogliere» le dichiarazioni concilianti di questa mattina dell’ex Cavaliere. Nel Movimento si dicono tiepidamente fiduciosi, contando sul fatto che alla fine, e magari plasticamente con il voto di fiducia in Aula, il centrodestra si spaccherà. Nel frattempo Di Maio accelera con il lavoro del comitato scientifico presieduto dal professor della Cananea. L’idea è annunciare nei prossimi giorni uno schema dei punti di contatto del M5S con Lega e Pd. Con Salvini, soprattutto sulla politica estera, le divergenze restano anche perché il M5S, tenendo fermo lo sguardo al Colle, ha ormai imboccato una via europeista e atlantista. E non è un caso che Di Maio scelga di non citare mai questi argomenti. Aiuti alle famiglie, lavoro, sicurezza, sburocratizzazione, sono le quattro priorità lanciate oggi dal leader M5S. Priorità sulle quali, dette così, non si può non essere d’accordo.

