QUI PISANA/ I leghisti del Lazio si fanno sentire

Zingaretti fa patti con tutti, i grillini gli vanno – parzialmente dietro – il centro destra azzarda posizioni articolate senza trovare ancora una linea comune. C’è una forza politica nuova che si affaccia alla Pisana con il piglio giusto. Sono i seguaci di Matteo Salvini, i leghisti, Ed arriva dunque in aula la “controagenda” di Orlando Tripodi, sanità, agricoltura e rifiuti le priorità, il capogruppo della Lega nel suo primo intervento alla Pisana ha ribattuto alle le linee programmatiche presentate da Zingaretti rilancia sul nuovo ospedale a Latina, sulll’aeroporto pontino e sul mutuo sociale per la casa. Per Tripodi il “il sistema della sanità è fallito, non funziona, le Case della salute non hanno trovato strada e risposte dei cittadini ma anzi la distanza con i nosocomi con persone che muoiono nelle ambulanze. Dobbiamo rimettere in piedi un sistema funzionale; abbiamo una sanità che non esiste più e che spende milioni di euro per la ristrutturazione dell’ospedale di Latina, mentre si potrebbe fare un ospedale che costerebbe zero con un project financing, già approvato nel 2009″. Poi i rifiuti. “Siamo per chiudere il ciclo dei rifiuti negli Ato per evitare ciò che sta succedendo a Roma e che succederà a luglio” ha spiegato Tripodi sottolineando che bisogna creare i termovalorizzatori di ultima generazione e che il servizio su Roma trova delle grandi pecche. Stesso discorso – come ha sottolineato – per la zona di Latina, Priverno”. Sul tema del sociale ha ribadito le linee-guida di Salvini: “Partiamo con prima gli italiani – ha detto -. Il diritto alla casa deve avere come priorità la residenza nel nostro territorio, così torniamo a dare dei diritti a tanti italiani che hanno pagato tasse. Dobbiamo rimettere in piedi il mutuo sociale, dove si permette ai giovani di attingere a uno strumento con risorse della regione Lazio”. Infine su turismo e infrastrutture: “Dobbiamo creare un turismo che non sia adibito alla storia di Roma ma anche verso il litorale romano, dobbiamo farlo subito. Riorganizziamo le infrastrutture della Regione Lazio, ripensiamo al terzo aeroporto nella zona di Latina o Frosinone”.

