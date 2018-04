MAFIE: NEL LAZIO 93 CLAN ATTIVI, 50 OPERANO SOLO A ROMA

Il numero complessivo dei gruppi criminali storicamente presenti nella regione dagli anni Settanta a oggi è complessivamente di 154. Di questi, 62 clan sono stati tracciati da indagini e processi per molti anni ma non sono più citati in indagini giudiziarie o rapporti istituzionali da almeno 4 anni, ma ciò non significa che non siano più operativi. I clan invece ‘attivì al dicembre 2017 sono 93, fra gruppi, clan, famiglie, tradizionali, autoctone e narcotrafficanti che usano il metodo mafioso. È quanto emerge dal III Rapporto Mafie nel Lazio presentato questa mattina a Roma. Dei 93 clan, circa 50 clan operano nel solo territorio della Capitale. A Roma sono presenti clan di mafia tradizionale, come Cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra, gruppi di derivazione mafiosa che son diventati ‘autonomì sul territorio romano, clan autoctoni che nel tempo hanno mutuato il metodo mafioso. Il sistema criminale complesso romano vede anche l’azione di gruppi flessibili e autonomi che entrano in azione con i gruppi già menzionati e con i narcotrafficanti che a Roma commerciano droga e controllano alcuni quartieri. Non ultimi sono presenti i boss delle mafie straniere.

Ti potrebbero interessare anche: