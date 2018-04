Dalla pagina Pd sparisce video che chiude al dialogo con M5S

Un accordo “quasi impossibile” per via di posizioni “molto, molto, molto distanti”. Insomma, tutto tranne che un percorso in discesa. Così il parlamentare del Partito Democratico Andrea Marcucci parlava in un video pubblicato su Facebook della possibilità di venirsi incontro con gli uomini del Movimento 5 Stelle, per trovare una quadro e mettere in piedi una maggioranza.

Un filmato ripubblicato dalla pagina ufficiale del Partito Democratico. Peccato che sia poi stati cancellato e che a notarlo non siano stati avversari politici del centrosinistra, ma piuttosto alcuni parlamentari dello stesso Pd. Una coincidenza? Pare difficile dirlo, visto che il tutto è successo a nemmeno due ore dall’incontro alla Camera dei Deputati con Roberto Fico.

Sparito il video critico e dubbioso di Marcucci, in cima alla pagina campeggia un’intervista di Dario Franceschini alla Repubblica, in cui invita a confrontarsi con i grillini.

“Io credo sia un colloquio in salita, credo che un accordo programmatico sia praticamente impossibile ma ascolteremo il Presidente così come il Presidente Mattarella ci ha chiesto”, scriveva Marcucci. E per qualche minuto anche il partito è stato d’accordo…

Ti potrebbero interessare anche: