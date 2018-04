Instagram, calci e pugni alla figlia 13enne per un selfie. Arrestato il padre

Padre 40enne tortura la figlia 13enne per un selfie su Instagram: unghie tagliate, piercing strappato, calci e pugni. E’ successo a Vimercate, cittadina in provincia di Monza

La notizia del padre che ha torturato la figlia 13enne per aver postato su Instagram un selfie, ha decisamente fatto il giro del web, e sorpreso in negativo. Succede che a Vimercate, cittadina fra Monza e Trezzo sull’Adda, un padre di 40 anni abbia picchiato la propria figlia per una foto pubblicata sul noto social network, ritenuta troppo hot. A chiamare i carabinieri è stata la madre della ragazzina, anch’essa finita nella morsa del padre/padrone, e quando sono arrivati sul luogo, le forze dell’ordine hanno trovato la povera 13enne a terra con segni su tutto il corpo. Pare infatti che le violenze del quarantenne sulla primogenita andassero avanti da diverso tempo, e che quindi il selfie su Instagram era stato soltanto una nuova occasione per dare sfogo alla propria violenza da psicopatico. Secondo i militari i maltrattamenti andavano avanti da anni, ed in effetti, già nel 2015, la moglie presentò una denuncia nei confronti dell’uomo, poi il procedimento venne archiviato. Fortunatamente questa volta non se l’è cavata…

