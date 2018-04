Napolitano, la polizia indaga sulle ingiurie

La polizia postale ha avviato un’indagine e accertamenti per individuare glia autori dei post ingiuriosi nei confronti dell’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Le verifiche, secondo quanto si apprende in ambienti investigativi, sono già in corso e puntano a risalire a chi si nasconde dietro ai vari messaggi, molti dei quali anonimi.

Ti potrebbero interessare anche: