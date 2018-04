Avicii si è suicidato. Per alcuni familiari non ce la faceva più a continuare. Verità dall’autopsia

«Avicii si è suicidato». Lo rivelano alcuni famigliari del dj e produttore morto in circostanze misteriose il 20 aprile scorso a Muscat, in Oman. Secondo il settimanale People, che cita Variety, l’autore 28enne di “Wake me up” non avrebbe retto al peso dello showbusiness.

