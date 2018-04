Fregene, l’erosione è emergenza: se ne occuperà una commissione regionale



La spiaggia mangiata dal mare a Fregene sud diventa emergenza. Lo riconosce anche la Regione Lazio, che integra la voce “erosione” nella XII Commissione alla Pisana.

È stato approvato l’emendamento presentato da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, che dedicano questa vittoria agli operatori del litorale. Da oggi la XII Commissione consiliare si chiamerà: “Tutela del territorio, erosione costiera, emergenza e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione”.

“Si tratta di una scelta importantissima frutto del lavoro che abbiamo svolto in questi mesi per far comprendere al presidente Zingaretti e a tutti i consiglieri la rilevanza di questo tema che richiede di essere affrontato in modo serio, continuativo e determinato – spiega Giuseppe Simeone, consigliere regionale di Forza Italia – Il settore turistico balneare rappresenta uno degli assi principali dell’economia del Lazio che a causa dei danni ingenti causati dall’erosione delle coste rischia di implodere”.

“Tale decisione va oltre quelle che potrebbero definirsi azioni di facciata e si traduce nella possibilità per noi consiglieri di seguire passo dopo passo ogni scelta, di affrontarla con la serietà che merita e di formulare proposte che possano rispondere concretamente alle esigenze dei territori”, spiega ancora Simeone.

Intanto, il 12 aprile scorso, la Regione Lazio ha dato l’ok alle procedure di ripascimento della zona. La Pisana ha previsto uno stanziamento straordinario di 300mila euro per il trasporto di 25mila metri cubi di sabbia. Il piano, salvo ritardi, dovrebbe essere completato entro i primi di giugno per salvaguardare la stagione balneare alle porte.

