M5s, Roberta Lombardi assume alla Regione Lazio Dino Giarrusso delle Iene

Dopo il flop del m5s alle elezioni regionali del Lazio, Roberta Lombardi ex candidata presidente, sembrava relegata nel dimenticatoio. E invece oggi torna alla ribalta con una notizia interessante: un illustre sconfitto nel collegio del XII Municipio alle elezioni del 4 marzo scorso, dovrebbe entrare a far parte dello staff della Lombardi… stiamo parlando di Dino Giarrusso, inviato delle Iene.

E’ lui stesso a dichiararlo al Messaggero: “Mi ha chiamato Roberta Lombardi, vediamo come finisce. Ma non ritorno alle Iene, ormai ho fatto una scelta di campo”.

Le sue mansioni: il coordinamento della linea politica e della comunicazione del m5s. Come scrive Roma Today, “il gruppo grillino appoggerà, su alcuni temi del programma, ‘l’anatra zoppa’ di Nicola Zingaretti. Che in consiglio non ha la maggioranza nonostante la vittoria del 4 marzo”.

“Una situazione molto particolare, ma anche molto interessante” ha commentato lo stesso Giarrusso. Si tratta ora di vedere come reagirà la base grillina, e in particolare quella romana, già sul piede di guerra contro Luigi Di Maio per le aperture al Pd e non sempre del tutto solidale con la Lombardi, come dimostra la débacle del 4 marzo alla Regione Lazio, in netto contrasto con il successo del M5s alle politiche.

