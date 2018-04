Mattarella e l’incubo elezioni

Mattarella è in evidente difficoltà, la situazione sta per sfuggirgli di mano. Il mandato esplorativo del presidente della Camera Roberto Fico ha portato la situazione ai limiti dell’ignoto. L’intesa Ms5-Pd è la veramente la soluzione dei problemi? E’ rispettosa delle scelte degli italiani? Porta ad un equilibrio reale? Il presidente della Repubblica si trova in un cul de sac. Ha percorso le ipotesi istituzionali a disposizione, oltre l’accordo M5s-Pd “non si muove nulla” e anche l’ipotesi di un Governo del presidente, per traghettare il Paese almeno al 2019, è una ipotesi alla quale non crede nessuno. Dunque il Quirinale accoglie silenziosamente le aperture che ha prospettato Roberto Fico dando tempo al Pd e al Movimento Cinque stelle: è l’ultima carta da giocare per avere un Governo di legislatura. Ancora una settimana, quindi. Per superare le elezioni in Friuli Venezia Giulia, per dare tempo e modo al Pd di decidere una volta per tutte se è in grado di superare il tabù di un Governo con i pentastellati. Ma c’è anche un’altra variabile, la riflessione interna del Movimento. Il mondo pentastellato è in fermento, frastornato dal traumatico cambio di partner in pochi giorni, dagli sviluppi di una crisi di governo che il vertice grillino gestisce in prima persona, con tutte le responsabilità che la cosa comporta. Passare da Salvini a Renzi non è proprio semplice da metabolizzare, soprattutto per i duri e puri. Dietro questa prospettiva comunque non c’è altro e le possibilità di un ritorno al voto già a ottobre salgono impetuosamente. Confermando di giorno in giorno le previsioni più nere del Quirinale che sin dal 4 marzo aveva decifrato senza ipocrisia le enormi difficoltà di questa crisi. Come poteva quindi il presidente non aspettare un po’ anche per questa trattativa? Si tratta di una settimana: niente rispetto al tempo concesso dal capo dello Stato per sondare il tentativo centrodestra-M5s che, tra “stop and go”, ha sfibrato Mattarella per 20 giorni. Naturalmente si può tornare sulla possibilità di un accordo Salvini-Di Maio, o si può arrischiare la carta di un governo (senza i numeri) del centro destra. Aspettiamo tutti il dopo-Friuli,in fin dei conti è questione di giorni.

Ti potrebbero interessare anche: