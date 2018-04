Napolitano. “il recupero ed il miglioramento clinico sono costanti”

Ospedale San Camillo, bollettino ore 12 del 26 aprile 2018 :: Presidente Napolitano “il recupero ed il miglioramento clinico sono costanti”. Il presidente Emerito ha trascorso una notte tranquilla e questa mattina per la prima volta ha effettuato una piccola colazione. Il suo stato neurologico è integro ed è in buona relazione con l’ambiente.

Le funzioni d’organo sono in via di normalizzazione ed ha iniziato la fisioterapia con partecipazione attiva.

In considerazione della complessità dell’intervento eseguito – sostituzione della aorta ascendente e della valvola aortica con reimpianto degli osti delle arterie coronarie e dell’età del paziente – il recupero post operatorio sta procedendo al di la delle più ottimistiche previsioni.

Questa mattina è stato visitato dal Dott. Emilio D’Avino, responsabile della Terapia intensiva cardiochirurgica e dal Prof Francesco Musumeci.

Rimane in terapia intensiva e nelle prossime 24-48 ore verranno valutate le condizioni per il suo trasferimento nel reparto di degenza della Cardiochirurgia.

