Roma-Liverpool, massima allerta: stop alla vendita di alcol per 3 giorni

Sale l’attesa per il match di ritorno di Champions Roma-Liverpool del 2 maggio: incontro tra vertici dei club, Uefa e forze dell’ordine sul piano sicurezza. Tra le misure più severe, è stato varato lo stop all’alcol nel centro storico di Roma e nella zona attorno allo stadio Olimpico. L’ordinanza vieterà, dall’1 al 3 maggio, la vendita, il trasporto e il consumo in strada di alcolici e bevande in contenitori di vetro.

Intanto in Inghilterra i due ultras romanisti, accusati del brutale pestaggio di Sean Cox nel prepartita della semifinale di Champions Legue, sono tenuti in isolamento in uno dei penitenziari di Liverpool. A quanto riferisce l’avvocato Lorenzo Contucci, legale di Daniele Sciusco e di Filippo Lombardi, la scelta sarebbe dettata dalla necessità di evitare possibili contatti con i detenuti inglesi.

I due tifosi romanisti, a cui è stata negata la libertà su cauzione, avrebbero aggredito il 53enne irlandese in un pub vicino allo stadio di Anfield. Entrambi resteranno in carcere fino al 24 maggio, data in cui è stato fissato il processo che li vede accusati di “disordini violenti” e “lesioni gravissime”.In queste ore i familiari dei due giovani si stanno organizzando per raggiungerli in carcere per cercare di avere un colloquio con loro.

Sean Cox, in coma farmacologico per emorragia cerebrale, è nel frattempo ricoverato in grave condizioni al Walton Neurological Centre. Per pagare le spese sanitarie della vittima, è stata aperta sul sito Go Fund Me una raccolta fondi online che in un solo giorno ha già superato i 40 mila euro. Tra i donatori, oltre ai supporter del Liverpool, anche quelli dell’ AS Roma e del Manchester United, storici rivali dei Reds. Il Liverpool ha deciso di omaggiare il tifoso irlandese in fin di vita, appendendo nel suo spogliatoio all’Olimpico la maglia del St. Peter’s GAA Club, società di calcio gaelico di Dunboyne di cui Cox è membro.

